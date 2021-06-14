На околиці Бердянська піротехніки виявили та знешкодили 749 ВНП часів Другої світової війни

У місті Бердянськ Запорізької області піротехніки виявили та знешкодили 749 мін та снарядів часів Другої світової війни, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Протягом 12 – 13 червня у м. Бердянськ на околиці приватного сектору піротехнічним підрозділом АРЗ СП було виявлено, вилучено та знешкоджено 749 ВНП часів Другої світової війни (635 мінометних мін 50 мм, 24 артснаряди калібром 45 мм, 9 мінометних мін 82 мм, 6 артснарядів калібром 76 мм, 2 артснаряди калібром 50 мм та інші ВНП – 73)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 червня від ДСНС залучалося 10 осіб та 4 од. техніки.

Нагадаємо, 9 квітня львів’янин самостійно приніс до відділу поліції у Львові снаряд часів Другої світової війни, який знайшов у лісі.