У селі Василів Чернівецького району зафіксували випадок сказу собаки. Відомо, що тварина була безпритульною. Наразі у населеному пункті проводять необхідні заходи для локалізації захворювання, оголошено карантин. У Держспоживслужбі зазначають, що це вже другий випадок сказу в цьому районі.

Про підтвердження діагнозу в безпритульного собаки повідомила Чернівецька регіональна лабораторія Держпродспоживслужби у понеділок, 4 квітня. Відомо, що труп тварини виявили у селі Василів Чернівецького району 1 квітня. Це вже другий випадок сказу собак на Буковині, зафіксований протягом чотирьох місяців.

«На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій РДА затвердили план заходів з ліквідації та недопущення розповсюдження тварин на сказ, накладено карантинні обмеження та розпочато заходи з ліквідації сказу. В осередку захворювання вживаються всі необхідні заходи з локалізації захворювання відповідно до діючої інструкції», – йдеться у повідомленні Держспоживслужби у Чернівецькій області.

Нагадаємо, у січні 2022 року Держпродспоживслужба проінформувала захворювання на сказ у вівчарки, купленої на ринку у Чернівцях. Тоді повідомлялося, що зафіксували випадок сказу ще 26 грудня, коли до лікарні з укусом звернувся мешканець Чернівецької області, який запідозрив, що це міг бути сказ. Поки тривало дослідження собаку перевели на 10-денний карантин, однак через три дні тварина загинула. Результати лабораторного дослідження підтвердили сказ.