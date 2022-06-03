На заводі також залишається невелика кількість хімікатів

У бомбосховищах сєвєродонецького хімзаводу «Азот» перебуває близько 800 людей. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів CNN, що близько восьми сотень жителів, серед яких є і діти, переховуються від російських обстрілів у декількох бомбосховищах, повідомляє видання «Лівий берег».

У сховищах також є діти, але їх небагато.

За словами Гайдая, авіаудар по цистерні з азотною кислотою не спричинив шкоди жителям, які перебували в бомбосховищах. Хмара від вибуху піднялася й одразу рушила від заводу. У повідомленні також вказано, що власники «Азоту» стверджують, що на об'єкті залишилася невелика кількість хімікатів.

Нагадаємо, 31 травня російські загарбники завдали авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. А 1 червня знову обстріляли об’єднання «Азот», а також завод «Пролетарій».

Зазначимо, що 1 червня Сергій Гайдай повідомив, що росіяни захопили майже 80% Сєвєродонецька. За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 червня, у центральній частині Сєверодонецька тривають бої.