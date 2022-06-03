Російські війська ведуть обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки, в центрі Сєвєродонецька тривають бої

На Луганщині росіяни обстріляли Лисичанськ. Внаслідок артилерійських обстрілів загинула жінка. Також зруйнована пожежна частина. Росіяни нанесли авіаудар по Мирній Долині, а Лисичанськ обстріляли з артилерії, загинула жінка, повідомив зранку п'ятниці, 3 червня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких би могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, 6 – в Золотому, ще 3 – в Тошківці. Вчора (2 червня) зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку», – повідомив Гайдай.

Також він розповів, що ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

Нагадаємо, що раніше Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни захопили вже майже 80% Сєвєродонецька. За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 червня, у центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

Також у Генштабі повідомили, що за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили п’ять атак окупантів, знищили п’ять танків, три артилерійські системи та дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони збили три БПлА типу «Орлан-10». На Попаснянському напрямку окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії зазнали значних втрат: щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки. За словами речника Генштабу ЗСУ Олександра Штупуна, особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях.