Росіяни вдарили авіацією по хімзаводу в Сєвєродонецьку

Російські окупанти здійснили авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він закликав жителів підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином, і не виходити з укриттів. Гайдай наголосив, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

«Мешканці області! Не виходьте з укриттів! Підготуйте захисні маски для обличчя, пропитані содовим розчином. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами», – повідомив Гайдай.

Очільник області опублікував поради щодо першої допомоги в разі потрапляння азотної кислоти на людину.

«Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води», – повідомив Гайдай.

Він зазначив, що жителі Луганщини, які не мають зв'язку, отримали сповіщення про інцидент і небезпеку від оперативних служб на місцях. Генштаб ЗСУ наразі повідомлення не коментував.