Військовий був помічника гранатометника

У Красноїльську Чернівецької області сьогодні, 11 березня, прощатимуться з 21-річним військовим Павлом Павленком. Хлопець загинув 8 березня у боях проти російської армії у Херсонській області. Військовий був помічником гранатометника. Про прощання з героєм повідомив чернівецький обласний центр комплектування.

«У важкому бою з російським окупантом загинув відважний воїн військової частини А2582 солдат Павло Павленко, 2001 року народження, який проходив службу на посаді стрільця – помічника гранатометника. Прощання з воїном відбудеться сьогодні, 11 березня, о 12:30 в його рідному Красноїльську», – йдеться в повідомленні центру.

Як повідомила асоціація ветеранів «За Україну. За її волю», помер захисник ще 8 березня у боях за Херсонську область. Павло Павленко народився у Красноїльську, закінчив місцеву гімназію. Був контрактником, його батько та брат теж військові. До війська Павло пішов у 2019 році, де був помічником гранатометника.

Зазначимо, 8 березня Буковина втратила ще трьох захисників. А це 30-річний десантник Констянтин Герман, 31-річний десантник Максим Залевський та 24-річний десантник Марин Мельников.

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