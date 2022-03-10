Чоловіків у лісі помітили прикордонники, коли ті пішки намагались перетнути кордон

На україно-молдовському кордоні вчора, 9 березня, затримали 37-річного громадянина Молдови, який намагався лісом провести двох українських ухилянтів, віком 50 та 52 роки. За допомогу в перетині кордону чоловіки заплатили іноземцю 8 тис. доларів. Як повідомила прес-служба чернівецької прокуратури, зловмиснику вже повідомили про підозру.

«37-річний громадянин Республіки Молдова, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні, намагався незаконно провести через держкордон поза пунктами пропуску двох військовозобов’язаних українців віком 50 та 52 роки. Свої послуги оцінив у 8 тис. доларів США», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури за 10 березня.

Громадянин Молдови підвіз чоловіків до прикордонної території поміж містом Сокиряни та селом Гвіздівці Чернівецької області. У пішому порядку повів їх через лісосмугу в напрямку лінії розмежування держкордону, однак їх викрили прикордонники.

Ухилянтів передали у військкомат. Іноземцю, який переправляв чоловіків, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переміщення осіб через кордон). Його можуть взяти під варту. Громадянину Молдови загрожує від семи до десяти років тюрми.

Учора трапився схожий випадок на україно-молдовському кордоні поміж Сокирянами та селом Волошковим. У лісі прикордонники виявили 25 військовозобов'язаних українців, які намагались втекти до Молдови. Допомагав їм перетнути кордон мешканець Хмельниччини, який отримав за свою послугу 100 тис. доларів.

Зазначимо, з 24 лютого, на період дії воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

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