Тіло чоловіка виявили у парковій зоні на вул. Замковій у Бродах

У середу, 6 січня, у Бродах 30-річний чоловік загинув від вибуху петарди. Як повідомляє Нацполіція Львівщини, за попередніми даними він вчинив самогубство.

Як вказано у повідомленні, приблизно о 08:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у парковій зоні на вул. Замковій у Бродах виявлено тіло чоловіка без ознак життя

На місці події працювали слідчі та співробітники інших служб Бродівського відділення поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та експерти-криміналісти поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 30-річний житель райцентру. Також попередньо встановлено, що чоловік вчинив самогубство за допомогою петарди. У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що на тілі чоловіка були тілесні ушкодження від вибуху петарди, однак усі деталі встановлюватиме слідство.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ з приміткою «самогубство».