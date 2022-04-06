Чоловік загинув внаслідок вибуху авто

Вранці 6 квітня у Бухаресті водій легкового автомобіля на швидкості в’їхав в огорожу посольства Росії. Від удару машина вибухнула, а водій загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на Digi24.

Випадок трапився вранці 6 квітня.

«За інформацією джерел видання, це був навмисний жест. Таким чином водій приїхав прямо до головних в'їзних воріт і врізався своєю машиною в огорожу. Черговий наказав водієві негайно залишити територію, але той у відповідь щось вигукнув солдатові, а потім ініціював смертельну аварію», – зазначено у повідомленні.

Румунські ЗМІ зазначають, що загинув Богдан Драгічі, власник юридичної фірми. На Facebook-сторінці Богдана Драгічі за день до смерті був допис про ситуацію в Україні. Він згадував свій візит у Київ і засудив російську агресію.

«Я теж українець! Було б чудово вважати нас усіх українцями, поки нарешті не закінчиться жахлива війна, яка ставить під загрозу все людство... Якщо ми не заявимо себе усі українцями зараз і не будемо діяти в знак солідарності, щоб зберегти на майбутнє людську цивілізацію, то в нас не буде іншого шансу, бо нас очікує апокаліптичний кінець», – написав Богдан Драгічі у Facebook.

Нагадаємо, 5 квітня МЗС Румунії вислало з країни 10 російських дипломатів. Румунія приймає українських біженців, а також поранених внаслідок російської агресії громадян. Також сусідня країна надала Україні засоби захисту та пальне.