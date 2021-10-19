10 жовтня 77-річного Мілоша Земана доставили до лікарні , наразі він у відділенні інтенсивної терапії

Чеська поліція почала розслідування через заклик у сенаті передати обов’язки президента іншим органам влади після інформації про погіршення стану здоров’я очільника країни Мілоша Земана.

Як повідомляє iDnes, 18 жовтня голова верхньої палати парламенту Чехії Мілош Вистрчил заявив, що Земан за станом здоров’я не здатний виконувати обов’язки президента.

Політик закликав парламент активувати 66-ту статтю Конституції, завдяки чому обов’язки президента виконуватимуть інші органи влади. Водночас нижня палата парламенту, яка першою розглядатиме це питання, вперше збереться на засідання лише 8 листопада.

«Необхідно переглянути рішення останніх днів після того, як стало зрозуміло, що, як мінімум, з минулої середи, президент перебуває в стані, в якому він не може виконувати свої обов'язки», — повідомили правоохоронці.

Поліція ініціює розслідування можливого протиправного діяння, що «має ознаки кримінального злочину проти республіки».

Зазначимо, 10 жовтня президента Чехії Мілоша Земана доставили до лікарні незабаром після розмови з прем'єр-міністром країни Андреєм Бабішем, партія якого напередодні програла вибори. 77-річний Земан зараз у відділенні інтенсивної терапії.

Земан страждає від нейропатії нижніх кінцівок, через що цьогоріч почав пересуватися на інвалідному візку. Він говорив, що став гірше чути й скаржився на низький артеріальний тиск. Також Земан тривалий час лікувався від діабету. Торік президент Чехії носив ортез після того, як впав і зламав руку.