Мілошу Земану в жовтні виповниться 77 років

Президент Чехії Мілош Земан пересуватиметься на інвалідному візку. В інтерв’ю телеканалу Blesk президент заявив, що на візок «пересідає назавжди» і що відтепер користуватиметься тільки ним.

Мілош Земан також повідомив, що готується в’їхати на кріслі колісному і до Владиславської зали у Празі, де 28 вересня відзначатиметься День чеської державності, але за умови, що карантин закінчиться.

«Стан моїх ніг незадовільний. Чи буде покращення з ногами? Якщо так, пересідати на возик буде зайвим. Якщо ні, тоді для чого мучитись ходьбою, для чого тягнути за собою охорону?» – спитав чеський президент.

Земанові ходити заважає невропатія. Протягом багатьох років Земан боровся з цукровим діабетом.

Через невропатію, яка може бути спричинена низкою чинників, у тому числі й діабетом, у нього немає відчуття в ногах від щиколоток вниз, адже хвороба вражає і пошкоджує нерви.

Щоб позбутися невропатії, потрібно лікувати хворобу, яка її спричинила. У випадку Земана – це діабет, пише iDNES.

Мілош Земан у жовтні цього року відзначить 77 років від дня народження. Востаннє він був шпиталізований з переломом руки у серпні 2020 року.

Земан перебуває на посаді президента Чехії з березня 2013 року. В 2018 році його переобрали на другий термін.

Земан є прихильником президента Росії Володимира Путіна.