У центрі Чернівців облаштовують захист вітражів костелу

У Чернівцях почали облаштовувати захист вітражів костелу у центі міста. Для цього використовують водонепроникні та вогнетривкі матеріали. Міська влада сформувала список пам’яток, які потребують збереження та встановлення захисту: наразі їх понад 20.

Як у понеділок, 21 березня, повідомила прес-служба Чернівецької міської ради, у місті розпочали облаштовувати захист для вітражів, скульптур та архітектурних пам'яток. «Для цього використовуємо водонепроникні та вогнетривкі матеріали, їх нам передали з Польщі. Наразі вже убезпечуємо костел Найсвятішого серця Ісуса», – зазначають у міськраді.

Міський голова Чернівців Роман Клічук у Facebook повідомив, що наразі місто сформувало список історичних пам’яток, які потребують збереження: їх зараз 21.





«Маючи таку багату архітектурну спадщину, краще перестрахуватися. Завдяки допомозі Львівської міської ради, Чернівецькому національному університету та управлінню охорони культурної спадщини в міській раді підготували перелік об’єктів, які потребують першочергового збереження. Вже сформовано 21 пункт, в процесі будемо список коригувати», – зазначив Роман Клічук.