Ремонт триватиме до 1 листопада

У Чернівцях на місяць повністю перекриють рух громадського та приватного транспорту на частині центральної вулиці Руській. На окремій ділянці ремонтуватимуть інженерні мережі, які, як з’ясувалося вже під час основних робіт, перебувають в зношеному стані. Попередньо, рух відновлять 1 листопада.

Про перекриття руху на ділянці вулиці Руської з вулиці Зеленої до Січових Стрільців повідомили в Чернівецькій міській раді. Капітальний ремонт цієї вулиці стартував влітку 2024 року.

Згідно з тендером, роботи виконує компанія «Техно-Буд-Центр» з Тернополя. Це єдине підприємство, яке подало тендерну пропозицію. Вартість робіт становить майже 34,9 мільйона гривень. За умовами тендеру, ремонт мають завершити до кінця грудня 2024 року.

Під час основних робіт підрядники з’ясували, що підземні інженерні комунікації потребують капітального ремонту. Тому наразі працівники будуть майже місяць перекладати каналізацію та інші мережі.

Схема об'їзду громадського та приватного транспорту