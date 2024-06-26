Раніше в парку був громадський туалет, але його демонтували

У Чернівцях на модульну вбиральну з міського бюджету виділили майже 1,7 млн грн. Для цього міська рада оголосила тендер в системі Prozorro. Вбиральню повинні встановити в парку ім. Юрія Федьковича. Раніше там був громадський туалет, але його демонтували через аварійність.

Спеціальний модульний громадський туалет планують встановити в парку імені Юрія Федьковича, повідомляє «Суспільне. Чернівці». На закупівлю обладнання і облаштування вбиральні з міського бюджету міста виділили 1 млн 673 тис. грн.

У Чернівецькому міському департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства оголосили тендер в системі Prozorro. Очікувана вартість робіт – майже 1,7 мільйона гривень. Аукціон відбудеться 1 липня, а подавати свої тендерні пропозиції підприємства зможуть до 29 червня.

За умовами торгів, вбиральня має мати одну кабіну для чоловіків та жінок й ще одну для людей з інвалідністю та батьків з немовлятами. Там буде сповивальний столик для немовлят, раковина та сушка для рук, вентиляція. Оскільки вбиральня автоматизована, має бути передбачена кнопка виклику диспетчера у разі помилки.

У Чернівецькому міському департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства зазначили, що вбиральню планують зробити платною і оплатити вхід можна буде також банківською картою. Однак наразі не відомо, якою буде вартість входу в туалет.

Підрядник, який виграє тендер, має завершити облаштування модульний туалет до 10 вересня. Додамо, що раніше у парку був громадський туалет, але його демонтували через аварійність.