Жителів просять проголосувати, де найкраще поставити туалети

У Чернівцях планують встановити модульні громадські вбиральні. Міська рада передбачила 4 мільйони гривень, які виділять зі затвердженої раніше депутатами програми. Наразі жителів міста просять допомогти обрати місце, де найкраще поставити такого типу громадський туалет, і проголосувати за нього.

Міська рада Чернівців запланувала придбати кілька громадських вбиралень для міста. Загалом на це вже передбачили 4 мільйони гривень. Гроші виділять з програми поводження з відходами на території Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, за яку раніше проголосували депутати міської ради.

Наразі жителів міста просять обрати місце, де вбиральні такого типу найнеобхідніші, повідомила ZAXID.NET речниця міської ради Анастасія Кокоячук.

«Облаштувати стаціонарну вбиральню не завжди є така можливість. Тому міська рада орієнтуватиметься на встановлення модульних громадських туалетів. Вони мають бути сучасними та доступними», – зазначили в міській раді Чернівців у вівторок, 17 жовтня.

Загалом вибрати місце для нових вбиралень пропонують жителям міста. В мерії запустили спеціальне опитування. Серед іншого людей запитують, чи є необхідність встановлення громадських туалетів, чи варто почекати з цим питанням. Також містянам пропонують обрати серед районів міста, де першочергово треба встановити вбиральню. Це центр, парк «Жовтневий», Центральний парк, парк ім. Ю. Федьковича, мікрорайон «Гравітрон», мікрорайон «Проспект Незалежності», мікрорайон «Бульвар Героїв Крут», мікрорайон «Південний-Кільцева», сквер на вул. Кордуби чи сквер біля університету.

Опитування місцевих мешканців триватиме до 31 жовтня. Усі пропозиції чиновники обіцяють передати підрядникам і поставити туалети там, де найнеобхідніше.

Після завершення анкетування, в міській раді через майданчик електронних закупівель оголосять тендер на придбання модульних вбиралень. Додамо, що згідно з інформацією сайту Prozorro вартість громадських вбиралень коливається від 200 тис. грн і вище. Ціна залежить від типу, функціоналу й обладнання, яке буде встановлене в туалеті.