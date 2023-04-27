Приклад модульної вбиральні з Івано-Франківська

У четвер, 27 квітня, відбувся аукціон із закупівлі КП «Об’єднане» Самбірської міської ради модульної вбиральні. Єдиним учасником та переможцем став Себастьян Чумаченко із Івано-Франківська, фізична особа підприємець. Про це ідеться на сторінці торгів у Prozorro.

Стартова ціна, за яку місто було готове придбати вбиральню, становила 2 млн грн. Підприємець запропонував лише на 100 грн менше, хоча мінімальний крок пониження ціни становив, за умовами торгів, 10 тис. грн.

У вимогах до предмету закупівлі зазначено, що ідеться про модульну вбиральню на дві кабінки, де також має бути передбачений пеленальний столик для батьків з дітьми. Оплата за послуги вбиральні має бути безконтактною – для цього у вимогах прописана наявність купюро- і монетоприймача і можливість розраховуватися банківською карткою.

Також у вбиральні має бути освітлення і датчики руху, інтернет і зовнішнє відеоспостереження. Вона має бути пристосована для людей з інвалідністю. Термін поставки товару – модульної вбиральні на дві кабінки – до кінця року.

Себастьян Чумаченко – підприємець, зареєстрований в Івано-Франківську. Основний вид його діяльності, за даними сервісу YouControl, це діяльність у сфері права. Серед інших є комплексне обслуговування об’єктів. Раніше підприємець вигравав тендери в Івано-Франківську та області на обслуговування модульних вбиралень. Окрім того, він надає послуги з геодезії та навіть ремонту доріг. Себастьян Чумаченко також є засновником двох інших компаній – ТзОВ «Проф-Груп» і консорціум «Проф-Груп», що займаються геодезичними послугами, та ТзОВ «Проф-Стейт», що виробляє металеві конструкції, однак вони рідше беруть участь у тендерах.