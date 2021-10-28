Так виглядатимуть перші модульні вбиральні, які встановлять у Львові

У парку імені Івана Франка у Львові встановлять модульну вбиральню. Вхід у неї буде платним, однак можна буде розрахуватись як готівкою, так і карткою. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 28 жовтня.

Модульні вбиральні використовують у багатьох європейських та українських містах. Такі вбиральні є повністю автоматизовані та інклюзивні. Розрахуватися за послугу можна за допомогою готівки або банківської картки. Першу таку модульну вбиральню встановлять на проспекті Свободи, її вартість становитиме близько 4 млн грн.

На засіданні 28 жовтні виконком прийняв рішення про встановлення такої модульної вбиральні у парку імені Івана Франка. Зараз там працюють біотуалети, які заберуть після облаштування нової вбиральні. Вона матиме дві кабінки і займатиме площу 11,3 м2. Одна кабінка буде пристосована до людей з інвалідністю і там буде пеленальний столик.

Нагадаємо, що у Львові діє рішення, згідно з яким усі ресторани та громадські заклади мають надавати можливість користуватися вбиральнями.