У звичайні сміттєві баки ялинки викидати заборонено

У Чернівцях фірма, яка прибирає місто, поставила спеціальні контейнери, куди можна приносити використані ялинки. Таких майданчиків є 24 і вони розташовані в різних мікрорайонах міста. Також туди можна зносити великогабаритне сміття.

В підприємстві зазначили, що ялинки категорично заборонено викидати до звичайних сміттєвих баків, оскільки дерева можуть пошкодити їх, повідомили в «Молодому буковинці». Також не можна ставити ялинки чи сосни біля сміттєвих майданчиків, оскільки це призведе до утворення стихійних звалищ. За складування такого сміття передбачені штрафи для мешканців будинку.

Ялинки дозволено викидати у контейнери для великогабаритного сміття, які встановлені на вулицях:

• вул. Горіхівська, 19;

• вул. Горіхівська, 29;

• вул. Краматорська, 30;

• вул. Лозівська, 7;

• вул. Борщівська, 1;

• вул. Княгині Ольги, 33;

• вул. Мізюна, 21 (навпроти);

• вул. Міліївська, 1

• вул. Горіхівська, 1;

• вул. Південно-Кільцева , 23

• вул. Головна, 204 Е;

• провулок Ентузіастів, 6 А;

• вул. Скальда, 9;

• проспект Незалежності, 115;

• вул. Героїв Майдану, 99 А;

• вул. Героїв Майдану, 77;

• вул. Небесної Сотні, 17;

• вул. Товстюка, 3;

• вул. Щербанюка, 79 (навпроти);

• вул. Поштова, 3;

• проїзд Парковий, 10;

• проспект Незалежності, 80;

• проспект Незалежності, 88 А;

• вул. Героїв Майдану, 63.