У Чернівцях оприлюднили список адрес, куди можна викидати ялинки
Виносити новорічні деревця у звичайні контейнери – заборонено
У Чернівцях новорічні ялинки можна залишати лише у спеціальних контейнерах. Міська рада оприлюднила список адрес, де саме такі майданчики розташовані. Загалом по місту є 44 таких локацій. Це контейнери для великогабаритного сміття. Новорічні деревця звідти будуть забирати і відвозити на переробку.
Викидати ялинки у звичайні сміттєві баки – заборонено, також не можна деревця залишати просто біля сміттєвих майданчиків. Це призведе до утворення стихійних сміттєзвалищ, повідомили в Чернівецькій міській раді 2 січня. Натомість ялинки просять приносити до контейнерів для великогабаритного сміття, які розміщуватимуться за такими адресами:
- вул. Авангардна, 45;
- вул. Білоруська, 30;
- перехрестя вулиць Буковинської та Ярошинської;
- вул. Волзька, 15;
- вул. Головна, 245;
- пров. Демократичний, 24;
- вул. Заводська, 54;
- вул. Кармелюка (Цегельний завод);
- 2-ий провулок Кармелюка;
- вул.Кишинівська, 20;
- вул. Козачука, 18;
- перехресті проспекту Незалежності та вулиці Миру, 3;
- вул. Руська, 273;
- вул. Руська, 219;
- вул. Сосюри, 5;
- вул. Тесктильників, 6;
- вул. Тихорецька, 31;
- вул. Узбецька, 3Б;
- вул. Хотинська 45;
- вул. Ясська, 16;
- вул. Героїв Майдану, 63;
- вул. Героїв Майдану, 77;
- вул. Героїв Майдану, 99А;
- вул. Головна, 204Е;
- вул. Горіхівська, 1В;
- вул. Горіхівська, 19;
- вул. Краматорська, 30;
- вул. Леонтовича Миколи, 5;
- вул. Лозівська, 24;
- вул. Маріупольська, 40;
- вул. Маріупольська, 54;
- вул. Маршала Рибалки, 33;
- вул. Мізюна, 6;
- вул. Міліївська, 1;
- вул. Небесної Сотні, 17;
- просп. Незалежності, 80;
- просп. Незалежності, 912А;
- просп. Незалежності, 115;
- Парковий проїзд, 10
- вул. Південно-Кільцева, 23;
- вул. Полєтаєва, 25;
- вул. Поштова, 3;
- вул. Товстюка, 3;
- вул. Щербанюка, 48А.
З 2 по 30 січня ялинки з цих сміттєвих контейнерів доставлятимуть до комунального підприємства «Трест зеленого господарства». Ялинки будуть подрібнювати на щепу. Пізніше її використовуватимуть для підживлення дерев. Додамо, що цього року в Чернівцях більше ніж в двічі збільшили кількість контейнерів для великогабаритних відходів, куди можна буде віднести новорічне дерево.