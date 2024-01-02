Загалом в місті розташовано 44 контейнери для ялинок

У Чернівцях новорічні ялинки можна залишати лише у спеціальних контейнерах. Міська рада оприлюднила список адрес, де саме такі майданчики розташовані. Загалом по місту є 44 таких локацій. Це контейнери для великогабаритного сміття. Новорічні деревця звідти будуть забирати і відвозити на переробку.

Викидати ялинки у звичайні сміттєві баки – заборонено, також не можна деревця залишати просто біля сміттєвих майданчиків. Це призведе до утворення стихійних сміттєзвалищ, повідомили в Чернівецькій міській раді 2 січня. Натомість ялинки просять приносити до контейнерів для великогабаритного сміття, які розміщуватимуться за такими адресами:

вул. Авангардна, 45;

вул. Білоруська, 30;

перехрестя вулиць Буковинської та Ярошинської;

вул. Волзька, 15;

вул. Головна, 245;

пров. Демократичний, 24;

вул. Заводська, 54;

вул. Кармелюка (Цегельний завод);

2-ий провулок Кармелюка;

вул.Кишинівська, 20;

вул. Козачука, 18;

перехресті проспекту Незалежності та вулиці Миру, 3;

вул. Руська, 273;

вул. Руська, 219;

вул. Сосюри, 5;

вул. Тесктильників, 6;

вул. Тихорецька, 31;

вул. Узбецька, 3Б;

вул. Хотинська 45;

вул. Ясська, 16;

вул. Героїв Майдану, 63;

вул. Героїв Майдану, 77;

вул. Героїв Майдану, 99А;

вул. Головна, 204Е;

вул. Горіхівська, 1В;

вул. Горіхівська, 19;

вул. Краматорська, 30;

вул. Леонтовича Миколи, 5;

вул. Лозівська, 24;

вул. Маріупольська, 40;

вул. Маріупольська, 54;

вул. Маршала Рибалки, 33;

вул. Мізюна, 6;

вул. Міліївська, 1;

вул. Небесної Сотні, 17;

просп. Незалежності, 80;

просп. Незалежності, 912А;

просп. Незалежності, 115;

Парковий проїзд, 10

вул. Південно-Кільцева, 23;

вул. Полєтаєва, 25;

вул. Поштова, 3;

вул. Товстюка, 3;

вул. Щербанюка, 48А.

З 2 по 30 січня ялинки з цих сміттєвих контейнерів доставлятимуть до комунального підприємства «Трест зеленого господарства». Ялинки будуть подрібнювати на щепу. Пізніше її використовуватимуть для підживлення дерев. Додамо, що цього року в Чернівцях більше ніж в двічі збільшили кількість контейнерів для великогабаритних відходів, куди можна буде віднести новорічне дерево.