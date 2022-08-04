На місці працюють усі відповідні служби

У Чернівцях перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Коцюбинського та Університетської через повідомлення про замінування резиденції Чернівецького національного університету. На місці працюють усі відповідні служби.

Інформацію про надходження у поліцію повідомлення про замінування ZAXID.NET підтвердили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області. За даними поліцейських, наразі на місці працюють усі відповідні служби – рятувальники, правоохоронці, піротехніки. Йдеться про приміщення резиденції ЧНУ на вулиці Коцюбинського, 2.

«Перекрито рух транспорту на перехресті вулиці Коцюбинського та вулиці Університетської», – повідомили у патрульній поліції.

У Головному управлінні Нацполіції у Чернівецькій області ZAXID.NET зазначили, що у поліцію надійшло повідомлення про замінування одного з приміщень університету. «На місці працюють усі відповідні служби, приміщення перевіряється», – підтвердила речниця поліції Чернівецької області Кароліна Малишева.

Зазначимо, у четвер, 4 серпня, до поліції надійшли повідомлення про можливі замінування в шести містах України. Спершу йшлося про автостанцію у Рівному та вокзал і універмаг у Тернополі. Пізніше з'ясувалось, що перевірки щодо можливого замінування проводилися також у Вінниці, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому.