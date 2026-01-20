У Чернівцях внаслідок грипу типу А помер літній чоловік. Пацієнт тривалий час перебував в лікарні, де медики намагалися врятувати його життя. Завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Юрій Падурару розповів, що чоловік не мав щеплення від грипу та коронавірусу. Вже в лікарні в пацієнта діагностували ускладнення від грипу А – пневмонію, повідомляє АСС.

За даними Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб, захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 16,5% порівняно з попереднім тижнем. За цей тиждень зареєстровано 3821 випадок ГРВІ, серед них — 1 випадок COVID-19. Захворіли 2047 дітей, що становить понад половину всіх хворих (53,6%). Також госпіталізовано 69 людей з ознаками ГРВІ, з них 43 дитини.

Всього за епідемічний сезон 2025-2026 років в області зареєстровано 58 668 випадків ГРВІ, з них 36 603 серед дітей. Це становить 62% від усіх випадків. Також госпіталізовано 1158 осіб, що становить 2% від усіх хворих, серед них 752 дитини.

На Буковині епідеміологи протягом сезону зафіксували циркуляцію різних вірусів – це парагрип, аденовірус, риновірус, метапневмовірус, SARS-CoV-2 та грипу типу А. Додамо, що грип типу А є вірусом, який викликає важке сезонне захворювання з раптовим підйомом температури, кашлем та сильною слабкістю, і він може призводити до серйозних ускладнень, зокрема пневмонії, загострення хронічних хвороб, а також й до смерті, особливо у людей з ослабленим імунітетом.