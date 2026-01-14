Квартири продавали в ЖК «Буковинський»

У Чернівцях детективи БЕБ викрили забудовника, який не доплатив до бюджету понад 10 млн грн за продані квартири. Помешкання були у житловому комплексі «Буковинський», що розташований на вулиці Володимири Великого, 91. Будівництвом займалися фірма Bud City, а продажами – житлово-будівельний кооператив «Буд-сіті», який належить колишньому регіоналу, а тепер депутату Чернівецької обласної ради від «Слуги народу» Івану Семенюку.

Під час розслідування детективи БЕБ встановили, що керівник кооперативу від імені організації уклав з інвесторами договори на пайове будівництво 61 квартири у житловому будинку в Чернівцях. Загальна вартість перевищила 53, 5 млн грн.

В ухвалі Садгірського районного суду м. Чернівців від 7 січня йдеться про житлово-будівельний кооператив «Буд-сіті», який продавав квартири в ЖК «Буковинський».

«Керівник здійснив у період з вересня 2018 року по січень 2019 року перше постачання житла, згідно з актами приймання-передачі нерухомого майна членам кооперативу перших чотирьох квартир загальною вартістю понад 3 млн грн. А вже у лютому 2019 року він не зареєструвався в податковій як платник податку на додану вартість», – йдеться в ухвалі суду.

Таким чином керівник ухилився від сплати ПДВ на суму 10,1 млн грн. В управлінні БЕБ Буковини зазначили, що наразі до бюджету вже повернули більш як 3, 1 млн грн.

Керівнику кооперативу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах). Досудове розслідування триває. За даними YouControl, керівником ЖБК у 2019 році був Валерій Другановський, вже у 2022 році керівник змінився.

Власниками житлово-будівельного кооперативу є відомий буковинський бізнесмен, колишній регіонал та депутат Чернівецької обласної ради від партії «Слуга народу» Іван Семенюк та чернівчанин Георгій Павленко.

Сайт NGL.media повідомляв, що Іван Семенюк разом зі своїм партнером по бізнесу розіграли 40 млн грн на будівництво сільської школи. Він є генеральним директором ТОВ «Роднічок», яке постійно отримує державні тендери. За даними «Чесно» Іван Семенюк з 2006 по 2024 рік постійно балотувався від «Партії регіонів» до рад різних рівнів. У 2020 році його обрали до Чернівецької обласної ради від партії «Слуга народу». Семенюк – один з найбагатших мешканців Буковини: у 2008 році газета «Коментарії» оцінювала його статки у 26 млн доларів. Він також володіє низкою підприємств, серед яких один з найбільших курортних комплексів Чернівецької області «Сонячна долина» та готель «Буковинська зірка».