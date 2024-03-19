Чернівчанин представлявся співробітником «Чернівціобленерго»

У Чернівцях засудили шахрая, який виманював гроші в довірливих жителів міста, представляючись працівником «Чернівціобленерго». Чоловік гроші вимагав за ніби-то підключення до електромережі і виготовлення відповідних документів. Правоохоронці довели один факт такого шахрайства. В суді чоловік визнав вину і просив суворо не карати.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що обвинувачений Валентин Жиратюк 4 жовтня 2023 року прийшов до однієї з квартир багатоквартирного будинку. Чоловік представився працівником АТ «Чернівціобленерго». Господарці помешкання обвинувачений розповів, що має провести електропостачання та оформити відповідні абонентські документи. Для того, щоб це зробити, жінка повинна заплатити 34 860 гривень.

«Потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку дружини шахрая в загальній сумі 20 060 гривень та передала особисто гроші в розмірі 14 800 гривень в руки чоловіку. Надалі обвинувачений роботу по проведенні електропостачання та оформленні відповідних документів не виконав, а грошима розпорядився на власний розсуд», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду м. Чернівці від 4 березня.

В суді Валентин Жиратюк свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому і просив його суворо не карати. Суддя Ігор Іщенко дослідив всі матеріали кримінального провадження, а також при призначенні покарання, врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину. Обтяжуючих обставин суд не встановив. Пом’якшуючими обставинами стало те, що обвинувачений повністю визнав свою вину визнав повністю, за місцем проживання характеризується позитивно, до кримінальної відповідальності притягується вперше.

Суддя визнав винним чернівчанина і призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. На вирок суду може бути подана апеляція до Чернівецького апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення.