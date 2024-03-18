Попередньо чоловік ошукав 32 постраждалих

На Тернопільщині поліцейські виявили шахрая, який використовував фото поранених військових та хворих дітей для збору грошей на фіктивний рахунок. Затримали зловмисника випадково влітку минулого року, під час того як він побив військовослужбовця і відібрав в нього зброю. Під час розслідування з’ясувалося, що хуліган – відомий шахрай. Наразі поліція встановила 32 постраждалих, які переказали понад 200 тис. грн. Чоловіку 18 березня оголосили про підозру, йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Жителя Кременця поліцейські затримали влітку 2023 року. Чоловік побив працівника ТЦК і відібрав в нього зброю. Під час обшуків в тернопільчанина вдома правоохоронці виявили комп’ютери. З’ясувалося, що за допомогою них він розміщував фіктивні прохання про збори грошей на реабілітацію та лікування військових та дітей.

Кіберполіцейські Тернопільщини спільно зі слідчими Кременецького райвідділу проаналізували інформацію, яка була на комп’ютерах. «Слідчі встановили, що зловмисник займався псевдоволонтерством, нібито збираючи пожертви на лікування дітей та реабілітацію українських військових. В Facebook він створював фейкові акаунти, де розміщував реальні фото поранених захисників та медичних документів, але для перерахування грошей вказував реквізити своїх власних банківських карток», – повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко в понеділок, 18 березня.

З метою конспірації зловмисник використовував більше десятки карткових рахунків іншого чоловіка, жителя Києва. З ним він заздалегідь домовився за окрему платню, що через його банківські картки проводитиме операції, додали в поліції Тернопільщини.

Наразі поліцейські встановили 32 потерпілих, які перерахували понад 200 тисяч гривень шахраю. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Також правоохоронці встановлюють інших потерпілих, які також могли переказувати гроші на фіктивні збори.