Жителька Тернопільщини за зняття «поробів» віддала шахрайці 180 тис. грн. Ворожку потерпіла розшукала в Telegram. Вони спілкувалися між собою три місця. Шахрайка провела для жінки кілька сеансів із зняття «прокляття» онлайн. За кожен жителька Тернопільщини переказувала гроші.

Правоохоронці під час розслідування з’ясували, що жінка в месенджері Telegram побачила оголошення від ніби-то цілительки і ворожки. Шахрайка обіцяла, що за гроші зможе вирішити особисті проблеми шляхом зняття «поробів». Жителька Тернопільського району написала незнайомці, під час розмови та пообіцяла їй допомогти.

«Спілкувалиcя вони упродовж трьох місяців онлайн. “Ворожіння” відбувалося в декілька сеансів, кожен з яких коштував якусь певну суму грошей. В результаті жителька Тернопільського району перерахувала шахрайці 180 тисяч гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 18 березня.

Однак, навіть після шахрайських сеансів жінка не отримала очікуваного результату. Тоді тернопільчанка зрозуміла, що потрапила на шахрайку і звернулася в поліцію із заявою. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 190 КК України (Шахрайство). Псевдоворожці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські застерігають жителів не довіряти незнайомцям, які пропонують послуги ворожіння, зняття «поробів» та «очищення карми». Не потрібно таким людям перераховувати гроші та не оплачувати сумнівні послуги. Розміщуючи такі оголошення в інтернеті, шахраї мають на меті одне – виманити гроші в довірливих клієнтів.