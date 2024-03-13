Буковинця затримали в квітні 2023 року

Першотравневий районний суд Чернівців засудив викладача Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича до умовного терміну за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. Поліцейські встановили, що 30-річний чоловік на власному комп’ютері та накопичувачах пам’яті зберігав понад 2 Тб фото та відеопорно. В суді буковинець свою вину визнав повністю, переказав на ЗСУ 100 тис. грн і попросив суворого його не карати.

Під час розслідування, яке поліція проводила в квітні 2023 року, встановили, що асистент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Роман Глібчук неодноразово звантажував з інтернету, а потім розповсюджував фото- та відеопорнографію з дітьми.

«Вперше підозрюваний отримав доступ до дитячої порнографії 24 квітня 2022 року. Обвинувачений перебував в себе вдома і, використовуючи додаток qBittorent, який встановлений на його комп’ютері, завантажував заборонені фото і відео. Встановлено, що в період з 24 квітня по 7 жовтня 2022 року він завантажив з інтернету порнографію і зберігав її на трьох накопичувальних пристроях місткістю 2 ТБ, 250 ГБ і 240 ГБ. Судові експерти встановили, що всі фото та відео належить до дитячої порнографії», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду Чернівців від 22 лютого.

Також поліцейські встановили, що 6 і 7 жовтня 2022 року Роман Глібчук через свій комп’ютер завантажив в інтернет 4 відеофайли з дитячою порнографією, тим самим розповсюдивши її.

Обвинувачений в судовому засіданні вину свою визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому. Вказав, що дійсно він вчинив ці кримінальні правопорушення і попросив суд його суворо не карати. Суддя Ігор Іщенко врахував те, що буковинець позитивно характеризується за місцем роботи та проживання. Також Роман Глібчук перерахував 100 тис. грн на ЗСУ і щиро розкаявся в своєму злочині. Чоловік до кримінальної відповідальності притягується вперше, матеріальних збитків нікому не завдав.

Згідно з такими обставинами суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, а потім замінив його на умовний термін в 1 рік. Також буковинцю заборонили займатися виховною діяльністю з неповнолітніми строком на 1 рік.