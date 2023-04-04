Відео з дитячою порнографією чоловік розповсюджував через власний комп'ютер

Поліція оголосила про підозру 30-річному мешканцю Чернівців, який на власному комп'ютері зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. Під час обшуків вдома у чоловіка виявили кілька накопичувачів із відео, які експертиза визнала порнографічними. Наразі чернівчанину загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як у вівторок, 4 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, 30-річний мешканець Чернівців одержав доступ, завантажив та зберігав заборонену порнографічну продукцію на накопичувачах. Крім того, правоохоронці з’ясували, що у жовтні 2022 порушник завантажив в інтернет чотири порнографічні відео для розповсюдження.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що підозрюваний працює ІТ-фахівцем, розповсюджував дитячу порнографію чоловік у травні-жовтні 2022 року. «За результатами проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, жорсткі диски на 240 ГБ, 250 ГБ та 2 ТБ. Відповідно до висновків судової мистецтвознавчої експертизи на вказаних носіях зберігались файли, що містять дитячу порнографію», – йдеться у повідомленні.

Мешканцю Чернівців повідомили про підозру за ч. 1 і ч. 3 ст. 301-1 ККУ (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження). За скоєне йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певному загрожує діяльністю три роки.