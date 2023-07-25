Серед тих, хто через укуси кліщів захворів на хворобу Лайма, є п'ятеро дітей

У червні 2023 року на Львівщині на хворобу Лайма захворіло 32 мешканці області. Найчастіше жертвами кліщів ставали мещканці Львівського району (26 випадків), Золочівського (3), Дрогобицького (2) і Яворівського (1), повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Цього року хворобу Лайма діагностують значно частіше, ніж торік. Якщо за 6 місяців 20022 року було виявлено 42 випадки хвороби Лайма, то за аналогічний період 2023 року – 66 випадків. Найчастіше кліщі присмоктувалися до мешканців Львівського району (51 випадок), Золочівського (7), Дрогобицького (5), Яворівського (2) і Самбірського (1).

22 мешканців області, в яких виявили це інфекційне захворювання, лікувалися у лікарні, 44 хворих – амбулаторно. Що характерно, майже у 90% пацієнтів з цією недугою була мігруюча еритема (червна пляма у вигляді кілець).

Якщо виникла еритема, значить, кліщ попався інфікований

Цього року найчастіше люди інфікувалися у сільській місцевості, під час відпочинку, збирання ягід, грибів. Серед тих, хто через укуси кліщів захворів на хворобу Лайма, є п’ятеро дітей.

Нагадаємо, хвороба Лайма – це інфекційне захворювання, яке може мати хронічний або гострий перебіг і уражати серце, суглоби, нервову систему і шкірні покриви. Тож якщо помітили на тілі кліща чи червоні плями невідомого походження, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.

Що робити, коли кліщ таки присмоктався? П’ять простих правил

1. Не панікувати. Не всі кліщі є заразними, хоч кожного слід розглядати як такого, що може інфікувати.

2. Якщо виявили на тілі кліща, найкраще відразу під’їхати в найближчий медичний заклад, щоб там правильно його зняли. Коли кліщ на тілі був менше доби (а він може триматися до 12 діб), то ймовірність інфікування доволі мала.

3. Коли медзакладу поблизу нема, спробуйте витягнути кліща самі. Обгорніть пальці бинтом чи марлевою серветкою і спробуйте витягнути його. Робіть це поволі, щоб витягнути всього кліща, а не його частину. Рану обробіть антисептиком, а руки добре помийте з милом.

4. Повідомте про цей випадок сімейного лікаря і впродовж трьох тижнів спостерігайте за станом здоров’я і місцем укусу. Якщо на місці укусу з’явилася еритема (червона пляма у вигляді кілець), значить, кліщ попався інфікований. Еритема зазвичай гаряча на дотик, болюча, часто супроводжується свербінням, форма її округла або овальна, рідше – неправильна.