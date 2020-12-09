Зі школи евакуювали близько 400 осіб

У Червонограді школяр під час уроку розпилив газ із балончика. Зі школи евакуювали 400 учнів та працівників, а п'ятеро школярів потрапили до місцевої лікарні. За словами одинадцятикласника, він розпилив газ випадково.

Як повідомили у поліції Львівської області, інцидент трапився у середу, 9 грудня, близько 13:00. 17-річний учень 11 класу Червоноградської ЗОШ №9 розпилив газ у приміщені класу. Сам він пояснив правоохоронцям, що розглядав газовий балончик і випадково відламав пластиковий запобіжник, внаслідок чого газ і розпилився.

Зі школи евакуювали близько 400 осіб – учнів та вчителів, а навчальний процес призупинили на три години. П'ятеро школярів потрапили до міської лікарні Червонограда. Медики уточнюють їх діагноз.

Правоохоронці встановлюють обставини та визначають правову кваліфікацію інциденту.