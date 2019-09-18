Через розпилення сльозогінного газу зі школи на Львівщині госпіталізували трьох школярок

На одинадцятикласника склали адмінпротокол за дрібне хуліганство

Внаслідок розпилення газового балончика у школі Сколівського району постраждали троє школярок віком 10, 13 та 14 років. Як повідомила ввечері 18 вересня Нацполіція Львівщини, балончик зі сльозогінним газом до школи приніс одинадцятикласник, який під час перерви розпилив його на вазонок у коридорі. На підлітка склали адмінпротокол за дрібне хуліганство, трьох постраждалих учениць госпіталізували до місцевої лікарні з діагнозом «токсична дія невідомого газу».

Інцидент у школі стався близько 14:00 середи, 18 вересня.

«На перерві між уроками 16-річний учень 11 класу розпилив газовий балончик на листя вазона, який перебував в коридорі навчального закладу. Внаслідок цього постраждали три дівчинки віком 10, 13 та 14 років. Їх госпіталізували до лікарні. На правопорушника складено адміністративний протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП», – йдеться у повідомленні поліції.

Покарання за дрібне хуліганство – штраф до 109 грн, громадські роботи до 60 годин чи адмінарешт до 15 діб. Окрім адмінпротоколу працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду зі школярем та його батьками.