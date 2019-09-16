У Сколе спробували перекласти на англійську «провідник ОУН». Вийшло щось схоже на «кондиціонер»

ФотоКатерина Родак, 16 вересня145323

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На трасі Київ-Чоп біля Сколе на замовлення ЛОДА встановили туристичний інформаційний стенд з інформацією про відомого діяча ОУН Івана Бутковського. Проте англомовний варіант більше схожий на безглуздий набір слів, що очікувано викликало кпини користувачів соцмереж. Наприклад, «повітового провідника» переклали як «air condition» ( «кондиціонувати»), а Іван отримав чомусь жіночу форму імені Івана. Відтак іноземець може прочитати приблизно таке: «Велике родинне місто Івани Бутковського власника кондиціонувати ОУН Сколівщини міста Сколе», хоча навіть Google Translate пропонує значно коректніший переклад.

За словами директорки департаменту з питань культури ЛОДА Мирослави Туркало, цей вказівник кілька днів тому у рамках обласного проекту «Наша історія» встановила фірма-підрядник ТзОВ «Дорожні знаки», яка і відповідала за переклад. Чому перекладом на англійську займаються дорожники, Мирослава Туркало не пояснила.

фото Alex Den

P.S. На Львівщині виявили десятки схожих безграмотних інформаційних щитів, виготовлених на замовлення ЛОДА.

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