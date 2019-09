«Ми не зобов’язані знати англійську»

Департамент культури, національностей і релігій Львівської ОДА погодив встановлення понад 50 туристичних вказівників в області з безграмотним перекладом на англійську. На виготовлення цих вказівників витратили майже 600 тис. грн з обласного бюджету. Перед тим чиновники ЛОДА бачили ескізи вказівників з безграмотним перекладом, але не звернули на це уваги, адже, як заявила керівниця департаменту культури ЛОДА, «у нас департамент культури, а не міжнародних відносин, де всі зобов’язані знати англійську мову».

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, днями на в’їзді у місті Сколе встановили туристичний вказівник про члена ОУН Івана Бутковського з беззмістовним перекладом на англійську. Відтак замість «повітовий провідник» вийшло «air condition». Цей знак, як повідомила ZAXID.NET директорка департаменту культури ЛОДА Мирослава Туркало, встановили у рамках проекту «Наша історія», який уже другий рік поспіль реалізовують на Львівщині.

Виявилось, що у рамках цієї програми департамент культури провів у липні цього року тендер на виготовлення понад 50 різних вказівників у всій області – і практично усі вони виготовлені з помилками. Переможець тендеру ТзОВ «Дорожні знаки» уже отримав на це майже 581 тис. грн з обласного бюджету. При цьому, ознайомившись із тендерною пропозицією цієї фірми, можна помітити, що вказівник зі Сколе далеко не єдиний з дивним перекладом.

Наприклад, «криївка підпільної типографії УПА» переклали як «kryiviva satellite UPA typography», «перших боїв українського січового стрілецтва» як «the first boy of Ukrainian sich looking for the luck», а «братів» як «brathers». Фразу «автор пісні «Ой у лузі червона калина» вирішили не перекладати взагалі. З повним переліком всіх дорожніх знаків можна ознайомитись за цим посиланням.

Кілька прикладів невдалого перекладу на вказівниках

Директорка департаменту ЛОДА Мирослава Туркало, коментуючи ZAXID.NET жахливий переклад вказівника у Сколе, заявила, що за переклад відповідав підрядник ТзОВ «Дорожні знаки» – відтак саме ця фірма власним коштом має усунути помилки.

Проте журналісти «Наші Гроші. Львів» з’ясували, що мінімум семеро працівників департаменту культури ЛОДА бачили цей переклад ще перед тим, як вказівники почали виготовляти, оскільки саме вони затверджували умови тендеру. Ця інформація доступна на сторінці закупівлі у Prоzorro. Зокрема, головою тендерного комітету цієї закупівлі була начальниця управління у справах національностей, релігій та фінансово-планової роботи департаменту культури ЛОДА Леся Корнат. До тендерного комітету входили і інші співробітники департаменту культури ЛОДА: Ірина Козачок, Лариса Кошів, Василь Гладкий, Ілля Стефанко, Лілія Собечко та Ірина Павлюк. Усі ці люди обов'язково мали вивчити пропозиції учасників тендеру, серед яких були ескізи вказівників з перекладом на англійську.

Те що, працівники департаменту культури не помітили грубих помилок перекладу, можна пояснити тим, що володіння англійською мовою не є обов’язковим для працівників цього департаменту. Хоча законодавство не забороняє долучати до роботи над тендерною документацією фахових перекладачів. Мирослава Туркало пояснила ZAXID.NET, що також не володіє англійською «на достатньому рівні». Вона припустила, що її колеги з тендерного комітету могли не звернути увагу на переклад ознакувань на вказівниках.

«Наше тендерне задання було поставлене так, щоб ці знаки були двомовні: українською і англійською мовою. Очевидно, члени комітету переглянули україномовний текст пропозиції, побачили, що всі завдання були виконані. І підозрюю, що все-таки спрацював людський фактор, і вони не звернули уваги на переклад, не ставили собі за мету перевірити його», – заявила Мирослава Туркало.

На питання, чому підряднику не надали уже готовий варіант написів обидвома мовами, Мирослава Туркало відповіла, що переклад не входить в обов’язки працівників департаменту культури, зрештою як і знання англійської мови.

«У нас не перекладацька агенція. Ми в тендері поставили те, що ми хочемо отримати. У нас департамент культури, а не міжнародних відносин, де всі зобов’язані знати англійську мову», – вважає вона.

Працівники департаменту культури ЛОДА (керівниця Мирослава Туркало в центрі, голова тендерного комітету Леся Корнат — крайня зліва) не змогли перевірили коректність свого ж замовлення, бо не знають англійської мови

Чи притягнуть до відповідальності працівників департаменту культури ЛОДА, які не звернули увагу на помилки перекладу під час проведення тендеру, Мирослава Туркало відповісти не змогла.

У тендерній документації департаменту культури ЛОДА для учасників тендеру справді вказувались лише україномовні версії написів. Заступник директора ТзОВ «Дорожні знаки» Ігор Прокоса підтвердив ZAXID.NET, що перекладом займались працівники фірми.

«Перекладом займалися через Гугл, через все, що можна, і так вийшло. Наразі спеціалісти займаються більш коректним перекладом, і в найкоротші терміни ці помилки усунемо. Зрозумійте, текст складний, унікальний, і трошки не так щось вийшло. Тепер департамент культури нам допоможе [з перекладом], узгодить з істориками і надасть нам переклад, щоб ми все усунули», – розповів Ігор Прокоса.

Протягом найближчого тижня ТзОВ «Дорожні знаки» обіцяє власним коштом виготовити нові, коректні вказівники. А в майбутньому, як пообіцяла Мирослава Туркало, працівники її департаменту будуть уважніше ставитись до своєї роботи.

Не помилками єдиними

Працівники департаменту культури ЛОДА не лише не помітили некоректного перекладу на вказівниках, але і сам тендер провели із порушенням закону «Про публічні закупівлі». Фахівці Центру громадського моніторингу і досліджень ще у липні звернулися до Держаудитслужби з вимогою скасувати цю закупівлю.

«Ми вважаємо, що така закупівля не могла відбутись, тому що там не було половини вимог, які встановлює закон «Про публічні закупівлі». Не було, наприклад, інструкції з підготовки тендерної пропозиції, переліку критерій та оцінки тендерної пропозиції, і навіть вимоги про мову, якою має подаватись тендерна пропозиція. Це рідкісний випадок, коли немає що перевіряти, бо там просто не було документації. Відповідно половини документів учасників тендеру теж не було, бо її від них не вимагали», – розповів ZAXID.NET керівник «Центру громадського моніторингу та досліджень» Мирослав Сімка.

У Держаудитслужбі експертам відповіли, що порушення перевірять під час ревізії, яка може відбутись і за кілька років.

P.S. Якщо побачите подібні туристичні вказівники з неправильним перекладом інформації на англійську, надсилайте нам на скриньку [email protected] або у Facebook.