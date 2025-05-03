Сьогодні Андрій Ніцак повертається до активного життя: керує автомобілем, тренується, проходить курси реабілітації

Олег Крот допоміг українському десантнику Андрію Ніцаку отримати сучасний біонічний протез руки, подарувавши йому шанс повернутися до активного життя.

На ранок 24 лютого 2022 року Андрій був звичайним 18-річним студентом. Але вже наступного дня замість пар – військкомат, лави ТРО, а далі розвідка, штурми, дрони й евакуації. Зрештою він став бійцем 82-ї десантно-штурмової бригади. Під час бою біля Лучанська Андрій отримав важке поранення – внаслідок влучання двох FPV-дронів у «Хаммер» він втратив праву руку й око.

Втім, навіть у той момент Андрій не втрачав бойового духу: ще дорогою до шпиталю він подумки налаштовувався на реабілітацію й мріяв отримати сучасний біонічний протез.

Після кількох операцій у Львові Андрій через фонд NextStep вийшов на Protez Foundation, де отримав довгоочікувану «роборуку». Усі витрати на виготовлення та встановлення біонічного протеза взяли на себе благодійник Олег Крот та громадська організація «Фундація Течія».

«Коли почув, що протезування буде за кошти благодійників – був шокований. Це неймовірно – отримати якісний біонічний протез без потреби шукати величезні суми грошей», – розповідає Андрій.

Андрій (праворуч) з товаришем

Сьогодні хлопець повертається до активного життя: керує автомобілем, тренується, проходить курси реабілітації. І жартує, що нова «роборука» дозволить йому навіть тримати каву чи під руку супроводжувати дівчину: «Скоро буду на “блатному” протезі».

Протез став для Андрія не лише інструментом адаптації, а й своєрідною “соціалкою” серед побратимів: «Хлопці вітаються через протез. Усім весело – і мені теж!»

Попри травми, Андрій мріє повернутися до війська. А після перемоги – відкрити власне ранчо і спокійно жити на землі, за яку боровся.

Олег Крот та «Фундація Течія» системно допомагають українським військовим, які зазнали поранень і втратили кінцівки. Вони не лише фінансують виготовлення біонічних протезів, а й підтримують бійців у лікуванні, реабілітації та поверненні до повноцінного життя. Історія Андрія – лише одна з багатьох.

На сьогодні понад 100 тисяч українців, які отримали поранення і пережили ампутації, потребують протезування. Держава активно працює над тим, щоб забезпечити їх сучасними протезами, однак масштаби проблеми надзвичайно великі. Тому допомога благодійних організацій, таких як «Фундація Течія», і меценатів, як Олег Крот, має вирішальне значення.

Їхня підтримка не лише допомагає кожному воїну повернутися до життя, а й зміцнює Україну, даючи змогу деяким ветеранам після реабілітації знову стати до строю.