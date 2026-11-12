Біля супермаркету АТБ залили фундамент та почали зводити каркас нової будівлі

У селі Давидів біля супермаркету АТБ залили фундамент та почали зводити каркас нової будівлі. Судячи з містобудівної документації, мова про будівництво торгово-офісного центру.

Торік Давидівська сільська рада видала містобудівні умови та обмеження (МУО) на нове будівництво торгово-аміністративної будівлі на вул. Промисловій, 52 у Давидові.

Замовником МУО є ТзОВ «Львівське торгового-виробниче підприємство “Будматеріали”». Згідно з документами, гранично допустима висота забудови становить 12 метрів.

За даними аналітичної системи YouControl, «Львівське торгового-виробниче підприємство “Будматеріали”» зареєстроване у Львові 33 роки тому. Основний вид діяльності фірми – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Засновниками підприємства є Орест Керницький (42%), Орест Дмитрасевич (27,9%), Марта Керницька та Оксана Дмитрасевич (по 15%).

Орест Дмитрасевич є також власником ПП «Будматеріали-Д», що зареєстроване за тією ж адресою, що «Львівське торгового-виробниче підприємство “Будматеріали”». Він також співзасновник ТзОВ «Тиса-Агро» на Закарпатті, яке займається вирощуванням зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

Марта Керницька є також власницею та керівницею львівського ПП «Кера», яке також займається оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.