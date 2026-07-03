Земельна ділянка розташована орієнтовно у 5 км від об'їзної дороги Львова

Давидівська сільська рада за 8,9 млн грн продала земельну ділянку для розміщення та експлуатації підсобних і допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Землю купила львівська компанія «Роуд Львів», яка займається будівництвом доріг.

Йдеться про ділянку площею 0,94 га на околиці села Давидів біля Львова. Земельну ділянку виставили на продаж 1 червня 2026 року зі стартовою ціною 8,8 млн грн на онлайн-майданчику «Прозоро.Продажі». Ділянка призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком. Торги провели 30 червня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного.

У торгах взяло участь двоє учасників – ТОВ «Ніаліт» та ТОВ «Роуд Львів». Найвищу ціну за земельну ділянку запропонувало львівське підприємство ТОВ «Роуд Львів», запропонувавши на торгах на 88,5 тис. грн вищу ціну. Невдовзі Давидівська сільська рада укладе з компанією-переможцем договір купівлі-продажу.

Як видно з оприлюдненої на торгах інформації, земельна ділянка розташована на околиці у промисловій зоні, неподалік вул. Кар’єрної. Поруч із нею розташовані виробництва, підприємство, що займається продажем та постачанням твердого палива, завод «Терміт» та інші підприємства. Також ділянка розташована орієнтовно у 5 км від об'їзної дороги Львова.

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За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Роуд Львів» зареєстроване у Львові у 2019 році. Його засновником та кінцевим бенефіаром є Роман Телька. Основним видом діяльності компанії є будівництво доріг та автострад. Статутний капітал компанії понад 2 млн грн.