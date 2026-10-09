На першому поверсі будинку передбачено комерційні приміщення, на другом та третьому – офіси, а із 4 по 18 – житло

На вул. Богдана Хмельницького біля ринку «Торпедо» у Львові планують будівництво 18-поверхової будівлі із житловими ти офісними приміщеннями. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому у п’ятницю, 9 жовтня.

До міськради звернулося ТзОВ «Хмельницький-Інвест» для отримання містобудівних умов та обмежень на будівництво багатофункційного будинку з вбудованими об’єктам громадського обслуговування, автостоянками та об’єктами інженерної інфраструктури зі знесенням існуючих споруд на вул. Богдана Хмельницького, 231. Ця ділянка розташована поруч із ринком «Торпедо».

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«Це наріжний будинок, певний містобудівний акцент, який розташований на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Липинського. У радянський час трішки далі було сформовано 16-поверховий будинок. Той будинок, який планується зараз, є висотністю у 18 поверхів, відмітка близько 60 метрів», – розповів головний архітектор Львова.

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На першому поверсі будинку передбачено комерційні приміщення, на другом та третьому – офіси, а із 4 по 18 – житло.

Замовник звернувся до Державіаслужби, щоб отримати висновки щодо висотності. За словами Антона Коломєйцева, після отримання висновків висотність цього об’єкту можуть скоригувати.

«Уся ділянка є у приватній власності. У майбутньому, згідно з гарантійним листом, ділянка буде відкрита, буде міський бульвар вздовж вулиці Богдана Хмельницького. На підземному рівні буде сформовано великий паркінг та укриття», – додав посадовець.

На цій ділянці укриття передбачено площею 695 м2. Антон Коломєйцев наголосив, що це достатня площа не лише для мешканців цього будинку.

За даними аналітичної системи YouControl, власницями ТзОВ «Хмельницький-Інвест» є Зоряна Була та Наталія Качмар. Фірма зареєстрована у Львові у червні 2025 року та займається будівництвом.