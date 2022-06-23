Для участі у святі потрібно зареєструватися і оплатити вхідний квиток

У вівторок, 28 червня, у День Конституції України, у Львові відбудеться благодійно-культурний вечір «Клейноди Свободи». Під час свята у ресторані «Park. Art of Rest» збиратимуть кошти на автомобілі для ЗСУ.

У програмі заплановані виступи співачки Andriana, гуртів «Ягоди» та «Мері», а також троїстих музик. Буде етнічна фотозона, частування, лотерея. Дітей розважатимуть майстер-класами народного ремесла.

«Клейноди держави – це герб, прапор та гімн. Конституція України – теж це клейнод. Клейнод нашої свободи і незалежності. Є нагода відсвяткувати величне свято і цим допомогти фронту», – наголошують організатори.

Вартість одного квитка – 2000 грн, двох квитків – 3000 грн. Вхід для дітей – 500 грн. Усі кошти передадуть на закупівлю автомобілів для 103 бригади 65 батальйону та 503 окремого батальйону морської піхоти.

Для учасників свята визначений дрес-код: вишиванка чи інший одяг в етностилі. Також потрібно зареєструватися. Заплановано, що гостей буде не більше 150.

Початок свята о 17:00 у ресторані «Park. Art of Rest» (вул. Вітовського, 43а).