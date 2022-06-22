У Львові відбудеться благодійний стендап-концерт, де збиратимуть гроші на автомобіль Mitsubishi L 200 для ЗСУ на Луганщину. На придбання автомобіля для потреб 111-ї бригади необхідно близько 200 тис. грн.

Вечірка відбудеться у суботу, 25 червня, у студії «Драбина», що на вул. Зеленій, 20. Початок – о 19:00. Участь у концерті візьмуть відомі стендапери та артисти, зокрема:

TAR – капітан блек хіп-хоп жанру, філософський трактат джазу і культурний феномен української музики;

Рома Майк – репер, у його музиці окрім хіп-хопу можна почути джазові та R'n'B-треки. Кожна композиція знайде свого слухача;

Дмитро Носов та Тарас Яремій – стендап-коміки.

Після концерту відвідувачів запрошують на вечірку, де гратиме DJ Clio – резидента MAD та діджея ХАС.



«Часто автівки на фронті це – одноразові речі, але вони потрібні, щоб швидше нищити ворога. Так сталося, що машина хлопців зі 111-ї бригади зникла під час обстрілів. Тож наші друзі залишились без транспорту», – повідомляють організатори концерту ГО «Тринадцять».

Авто коштує приблизно 200 тисяч гривень. Всі виручені від концерту та вечірки кошти перерахують на його придбання. Квитки можна придбати за посиланням.