На День незалежності Верховна Рада розгляне законопроект про великий Державний герб

На вимогу президента Володимира Зеленського спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає у День незалежності, 24 серпня, позачергову сесію, щоб розглянути президентський законопроект про великий Державний герб.

Як ідеться в опублікованому прес-секретаркою глави парламенту Ольгою Туній розпорядженні, засідання має відбутись о 14:20, а розглядати на ньому будуть лише одне питання – законопроект №5712.

Як інформував ZAXID.NET, у День Конституції, 28 червня 2021 року, президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Ради законопроект про великий Державний герб України. Документ був позначений як невідкладний – для термінового розгляду. 13 липня народні депутати проголосували за те, щоб включити розгляд законопроекту в порядок денний сесії.

Додамо, що 29 червня на сайті парламенту опублікували законопроект із ескізом пропонованого герба. Виявилось, що це не ескіз-переможець конкурсу 2020 року, а ескіз 1996 року (трохи перероблений згодом), що відхилили у всіх попередніх конкурсах. Детальніше про те, що не так із запропонованим президентом проектом великого Державного герба і чому він більше не потрібен, ZAXID.NET писав у матеріалі «Якщо це затвердять, то соромно буде всій Україні».