У День Незалежності Верховна Рада розгляне законопроект про великий Державний герб
Позачергова сесія парламенту, на якій хочуть розглянути скандальний документ, відбудеться 24 серпня
На вимогу президента Володимира Зеленського спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає у День незалежності, 24 серпня, позачергову сесію, щоб розглянути президентський законопроект про великий Державний герб.
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Як ідеться в опублікованому прес-секретаркою глави парламенту Ольгою Туній розпорядженні, засідання має відбутись о 14:20, а розглядати на ньому будуть лише одне питання – законопроект №5712.
Як інформував ZAXID.NET, у День Конституції, 28 червня 2021 року, президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Ради законопроект про великий Державний герб України. Документ був позначений як невідкладний – для термінового розгляду. 13 липня народні депутати проголосували за те, щоб включити розгляд законопроекту в порядок денний сесії.
Додамо, що 29 червня на сайті парламенту опублікували законопроект із ескізом пропонованого герба. Виявилось, що це не ескіз-переможець конкурсу 2020 року, а ескіз 1996 року (трохи перероблений згодом), що відхилили у всіх попередніх конкурсах. Детальніше про те, що не так із запропонованим президентом проектом великого Державного герба і чому він більше не потрібен, ZAXID.NET писав у матеріалі «Якщо це затвердять, то соромно буде всій Україні».