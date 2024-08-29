Разом із митрополитом Епіфанієм Марсове поле, де хоронять полеглих захисників, відвідав також міський голова Львова Андрій Садовий

У четвер, 29 серпня, у день пам’яті полеглих захисників предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Епіфаній (Думенко) відвідав військове кладовище у Львові.

Митрополита Епіфанія під час візиту на Марсове поле, де хоронять полеглих захисників, супроводжував міський голова Львова Андрій Садовий.

«Разом з Митрополитом Епіфанієм вшанували полеглих Захисників України. Військове кладовище — відкрита рана, що назавжди залишиться у кожному місті, селі та серці. Ви — світло для світу! Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя у боротьбі за Незалежність!», – йдеться у дописі мера Львова на Facebook.

Фото Романа Балука / «Духовна велич Львова»

Як інформує сайт ПЦУ, Епіфаній прибув на Львівщину із з першосвятительським візитом. У Львівській області митрополит проведе два богослужіння. Львівсько-Сокальська єпархія ПЦУ повідомила, що у п’ятницю, 30 серпня, предстоятель Православної Церкви України освятить новозбудований храм в селі Гійче, Рава-Руської ОТГ та очолить Божественну літургію.

Наступного дня, в суботу, 31 серпня, Блаженніший митрополит Епіфаній очолить Божественну Літургію на Джерелі Божої Матері в урочищі Заглина поблизу села Монастирок (Добросинсько-Магерівська ОТГ).