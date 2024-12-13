ДПСУ має хороший досвід співпраці з польською фірмою-посередником щодо закупівлі зброї

У п’ятницю, 13 грудня, Держприкордонслужба пояснила рішення Кабінету міністрів делегувати Адміністрації ДПСУ закупівлю озброєння для Сил оборони на 23 млрд грн в обхід Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України. Там зауважили, що таке рішення викликало значну увагу в представників антикорупційної спільноти, політиків та ЗМІ, які нібито вважали цю закупівлю нераціональною.

У ДПСУ наголосили, що вони є невід’ємною складовою Сил оборони України та мають сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки. Там також заявили, що Держприкордонслужба постійно проводить закупівлі для забезпечення своїх підрозділів, а також готова долучатися для забезпечення боєприпасами українських захисників.

«ДПСУ має повагу і зарекомендувала себе як надійний контрагент для іноземних партнерів, що постійно отримує різноманітні пропозиції щодо співпраці в поставках озброєння та техніки. Встановленим порядком отримані пропозиції направляються на адресу Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ для детального вивчення та прийняття відповідного рішення», – ідеться в повідомленні.

Прикордонники вказують на досвід укладення контрактів для потреб ДПСУ, а також два рішення уряду у 2024 році про делегування повноважень на відповідні закупівлі для потреб Сил оборони на суму 5,8 млрд грн та 31,1 млрд грн.

Ціноутворення та умови постачання контролюють відповідні служби. Перед прийняттям рішення про закупівлю представники ДПСУ обов’язково виїжджають на інспекцію залучаючи при цьому представників ЗСУ. Кожна партія поставленого товару перевіряється на території України, наголошують у Держприкордонслужбі України.

Там нагадали, що в листопаді Міноборони звернулось до уряду з пропозицією про делегування повноважень ДПСУ для закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони на 23 млрд грн. За словами прикордонників, фірма-посередник, яка надала пропозиції, сертифікована в НАТО та співпрацює з Державною прикордонною службою України вже три роки. За цей час компанія не допускала затримок чи невиконаних контрактів. Також у відомстві заперечили, що фірма-посередник не має експортної ліцензії, а прикордонники – відповідного озброєння, щоб бути експертами в типах боєприпасів.

Скандал зі закупівлею зброї на 23 млрд грн прикордонниками

На початку грудня Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони повідомила, що Кабінет міністрів віддав Держприкордонслужбі 23 млрд грн, під які в Агенції уже були контракти.

Журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов заявив, що 23 млрд грн хочуть вивести на закордонну фірму-прокладку зі 100-відсотковою оплатою наперед за зброю, яку ніхто не бачив. Також він заявляв, що ціна на зброю є завищена. Прикордонникам запропонували придбати 100 тис. снарядів 152 мм калібру за ціною близько 3800 євро. Попри це, Агенція оборонних закупівель має ідентичну пропозицію за близько 2900 євро, зазначав журналіст.

12 грудня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що ДПСУ планує укласти угоду з польською компанією PHULechmar Sp.z.o.o. Минуле керівництво Агенції оборонних закупівель у грудні 2023 року вже укладало з нею контракт на закупівлю снарядів на 70,6 млн євро, утім снаряди вона не поставила. В АОЗ за цей час змінили керівництво і жодних грошей польській фірмі не платили.