У Дніпрі автомобіль протаранив кіоск, постраждали троє людей

За словами очевидців, найбільше постраждав охоронець кіоску - він отримав забій голови і ноги

У неділю, 10 червня, в Дніпрі на вулиці Сухомлинського зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos і Lada, постраждали 3 людини. Про це повідомляє «Інформатор».

Автомобіль Daewoo Lanos рухався по Сухомлинського з боку проспекту Слобожанського, а Lada виїжджала на вулицю Сухомлинського з другорядної внутрішньоквартальної дороги. Зіткнення сталося, коли Lanos намагався обігнати інший автомобіль.

Від удару Lanos відлетів на кілька метрів і врізався в кіоск. Постраждали 3 людини: охоронець, покупець, який стояв на вулиці, і водій Lada. Всіх постраждалих забрала «швидка». За словами очевидців, найбільше постраждав охоронець кіоску - він отримав забій голови і ноги.

Відео «Інформатор»

Водій Lanos, імовірно, перебував із ознаками алкогольного сп'яніння. На місці чоловік відмовився дути в драггер і вирішив здати тест в лікарні.