В ДТП у Запоріжжі загинула сімейна пара, ще троє дітей потрапили до лікарні

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:313520

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В суботу, 9 червня, в Запоріжжі, на Набережній магістралі сталася смертельна ДТП, в результаті якій загинула сімейна пара, троє її дітей госпіталізовано, повідомило місцеве видання 061.

Водій легковика ВАЗ 2108 не помітив «Пежо», яке збиралося розвертатися.

Як повідомили в поліції, в результаті зіткнення «вісімки» з «Пежо» загинули двоє людей – чоловік і дружина. Також постраждали троє їхніх дітей, їх доставили в лікарню.

На місце події прибули правоохоронці та рятувальники. Детальні обставини ДТП з'ясовуються.

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