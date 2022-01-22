Жертв та постраждалих внаслідок масштабної пожежі немає

В суботу, 22 січня, у Дніпрі близько 14:15 сталася пожежа в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі супермаркетів «АТБ».

Загоряння сталось на першому поверсі, де розташований ресторан. Звідти вогонь розповсюдився по стіні будинку, утепленій мінеральною ватою, аж до сьомого поверху, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа поширилась також на офісні приміщення з 4 по 7 поверхи, які вигоріли на два метри в глибину будинку.

відео «Днепр вечерний»

О 16:20 вогонь загасили. До гасіння були залучені 55 рятувальників з 14 одиницями техніки.

Жертв та постраждалих немає, уточнили рятувальники.