У Дніпрі горів головний офіс мережі супермаркетів «АТБ»
Вогонь розповсюдився по стіні будинку, утепленій мінватою, аж до сьомого поверху
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Жертв та постраждалих внаслідок масштабної пожежі немає
В суботу, 22 січня, у Дніпрі близько 14:15 сталася пожежа в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі супермаркетів «АТБ».
Загоряння сталось на першому поверсі, де розташований ресторан. Звідти вогонь розповсюдився по стіні будинку, утепленій мінеральною ватою, аж до сьомого поверху, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Пожежа поширилась також на офісні приміщення з 4 по 7 поверхи, які вигоріли на два метри в глибину будинку.
відео «Днепр вечерний»
О 16:20 вогонь загасили. До гасіння були залучені 55 рятувальників з 14 одиницями техніки.
Жертв та постраждалих немає, уточнили рятувальники.
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