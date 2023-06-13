Під час перевірки Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату виявили в ліжку дитину зі зв’язаними руками, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, моніторингова група Офісу омбудсмена перевірила Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат і виявила, крім зв’язаного хлопчика в ліжку, антисанітарію, а також тарганів у харчоблоці. Результати перевірки Лубінець опублікував у вівторок, 13 червня.

«Один вихованець інтернату був у ліжку зі зв’язаними руками. Персонал пояснив необхідність фіксації хлопчика нервовим нападом, який стався в нього. Водночас у медичній документації не було жодних записів про огляд дитини лікарем», – розповів Лубінець.

Він додав, що в цьому закладі були виявлені інші випадки застосування до підопічних та вихованців фізичного обмеження. І це без наявності правових підстав. При цьому для фіксації дітей нерідко використовуються несертифіковані засоби – елементи одягу та простирадла.

«Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – наголосив уповноважений з прав людини.

Загалом у цьому інтернаті моніторингова група виявила:

одного вихованця в ліжку зі зв'язаними руками та застосування до підопічних фізичного обмеження без правових підстав;

систематичні випадки отримання тілесних ушкоджень;

підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг;

відсутність укриття: під час повітряної тривоги діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі.

Лубінець повідомив, що ситуація перебуває на його контролі.

Зазначимо, що дітей з цього інтернату на початку повномасштабної війни вивезли до Польщі, однак у травні 2023 року їх знову повернули в Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат, підпорядкований обласній раді.