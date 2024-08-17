Зловмисники у соцмережах поширювали дитяче порно серед іноземців

Українські та американські правоохоронці викрили в Дніпрі злочинне угрупування, яке займалось збутом та розповсюдженням дитячої порнографії. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі 17 серпня.

За даними слідства, організувала збут порнографії мешканка Дніпра, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, разом з 18-річним сином та знайомим. Також до цього вони залучили й 12-річного сина жінки.

«Вони створили сторінку у соцмережі та закритий Telegram-канал, де підшукували потенційних клієнтів серед іноземців. Після сплати ними коштів підозрювані через месенджер розповсюджували фото- та відеоматеріали порнографічного характеру», – ідеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що лише за останні два місяці протиправної діяльності зловмисники заробили близько 200 тис. грн. Отримані гроші вони розподіляли між собою.

Слідчі вилучили фото- та відеоматеріали з порно за участю малолітніх дітей удома в зловмисників. Трьох учасників групи затримано. Їм повідомлено про підозру у розповсюдженні й збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 301-1 ККУ). Потерпілу дитину правоохоронці вилучили для реабілітації.