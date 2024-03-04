Чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення

Служба безпеки України викрила та затримала зрадника, який допомагав російським окупантам виявляти місця розташування української ППО. Паралельно підозрюваний вів антиукраїнську діяльність у соцмережах, повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 4 березня.

Агент російської розвідки розшукував місця базування українських радіолокаційних станцій та позиції ППО на Дніпропетровщині. Крім того, зрадник надавав росіянам інформацію про логістичні маршрути Сил оборони. Для виконання завдань мешканець Дніпра об’їжджав територію на авто та приховано фотографував військові об’єкти.

«Ця інформація потрібна була окупантам для того, щоб спробувати “обійти” українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів. Також у разі отримання точних координат загарбники планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по українських станціях радіолокації», – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, зрадника викрили ще на початку його роботи російським інформатором. СБУ змогла не тільки затримати агента, але і дізнатися про його російського куратора. У прес-службі СБУ повідомили, що кадровий співробітник ГРУ дистанційно завербував чоловіка у грудні 2023 року.

«У поле зору агресора він потрапив як ідеологічний прихильник рашизму, який викладав власні антиукраїнські дописи у Телеграм-каналах прокремлівських блогерів», – повідомили у СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання зрадника у нього виявили комп’ютер та телефон із доказами його листування з куратором ГРУ. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного часу). Йому може загрожувати довічне ув’язнення. Наразі російський інформатор перебуває під вартою.