Зрадниці загрожує довічне ув’язнення

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одну поплічницю Росії, яка шпигувала за Силами оборони у Харкові. Про це повідомила прес-служба відомства у четвер, 29 лютого.

Як розповіли у відомстві, місцева мешканка виконувала «контролюючу» функцію для російських спецслужб. Вона проводила дорозвідку: виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали окупанти. Після цього фотографувала потрібні ворогу об’єкти та позначала їх на картах Google.

За даними слідства, у листуваннях з російським куратором, якому надсилала звітну інформацію, зрадниця закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його «приєднання» до складу Росії.

Зловмисницю викрили на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту.

«Як встановило розслідування, фігуранткою є безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки», – йдеться у повідомленні.

Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає «посаду» в окупаційній адміністрації.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.