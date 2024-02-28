СБУ викрила співробітницю харківського університету

Служба Безпеки України затримала співробітницю університету, яка передавала окупантам інформацію про розміщення техніки та місця дислокації ЗСУ на Харківщині. Про це 28 лютого повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова. У зоні особливої уваги Росії були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська.

Повідомляється, що впродовж жовтня-грудня 2023 року зловмисниця передавала військовим держави-агресора дані щодо переміщення легкової та броньованої техніки Сил Оборони, пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців та місця ремонту техніки ЗСУ на Харківщині.

Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони. Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала працівника заводу, який ремонтував техніку росіян під час боїв за Харків. Слідчі встановили, після окупації частини Харківської області чоловік зголосився допомагати російській армії. Він ремонтував танки окупантів, бойові машини піхоти та інші транспортні засоби, які підбили українські захисники під час боїв за Харків. Крім того, чоловік видавав окупантам місцевих жителів, які чинили спротив російській збройній агресії. Після цього росіяни викрадали українських патріотів, ув’язнювали їх та катували.