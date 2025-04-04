Вибух пролунав у Дніпрі зранку 4 квітня

У п’ятницю, 4 квітня, у Дніпрі вибухнув автомобіль, постраждав місцевий посадовець та його дружина. Про це повідомляє Нацполіція.

Повідомлення про вибух надійшло до поліції 4 квітня близько 07:40. Водій автомобіля, місцевий посадовець, та його дружина отримали поранення.

«На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури», – зазначають у повідомленні.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації та зʼясовуються усі обставини події.

Власні джерела «Суспільного» повідомили, що внаслідок вибуху поранений 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько.

Нагадаємо, у четвер, 3 квітня, на території ринку в Києві пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинули дві людини.